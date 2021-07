Vaccino, in Italia 65 milioni di dosi: oltre 30 milioni immunizzati

Sono 65.315.438 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 95 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 68.748.321 (47.506.912 Pfizer/BioNTech, 11.858.468 Vaxzevria di AstraZeneca, 7.118.302 di Moderna e 2.264.639 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 30.119.047 (il 55,7 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.

Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:09 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’e’ la Lombardia con 11.640.468 (98,7 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 6.591.189 (96 per cento) e Campania con 6.340.973 (94,2 per cento).

“Con le vaccinazioni stiamo procedendo molto bene, a ritmo di circa 500 mila al giorno. Ora, piu’ o meno il 55 per cento della popolazione vaccinabile ha effettuato il richiamo. Avevo promesso che, a fine luglio, saremmo stati al 60 e con questi ritmi ci arriveremo sicuramente. Perche’ gli italiani hanno capito che solo immunizzandoci tutti insieme si puo’ sconfiggere il virus. C’e’ ancora un pezzo di strada fa fare, ma siamo all’ultimo miglio e io sono fiducioso”. Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo lo dice a “La Stampa” appena arrivato a Sestriere, la famosa stazione sciistica del Torinese, dove ieri e’ salito per inaugurare la mostra sui XX Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006. Puo’ essere soddisfatto per il traguardo dei 30 milioni di immunizzati in Italia, tagliato proprio ieri. L’unico “intoppo”, se cosi’ puo’ essere definito, sono le ultime manifestazioni contro il Green Pass che hanno radunato migliaia di persone in diverse piazze italiane. Secondo qualcuno sarebbe solo l’inizio. Ma il generale dribbla la questione e ribadisce: “Non facciamoci prendere da queste polemiche sul Green Pass, ma continuiamo a vaccinarci per il nostro bene e per bloccare definitivamente i contagi. Ma, soprattutto, per tutelare che e’ piu’ fragile, come gli anziani”.

Figliuolo e’ ottimista anche perche’, spiega, “in questo periodo, forse anche perche’ molte persone vogliono andare in vacanza, oppure vogliono muoversi senza problemi con il Green Pass, sono cresciute parecchio le domande di chi vuole vaccinarsi e lo vuole fare subito. Io dico di avere solo un po’ di pazienza perche’ ci va programmazione e poi tutti saranno protetti”. Proprio per cercare di venire incontro alle esigenze di molte persone, il commissario ieri ha annunciato una novita’ imminente. “A breve uscira’ un provvedimento, a cui sto lavorando gia’ da un po’ di tempo insieme al ministero della Salute, per dei tamponi da acquistare ad un prezzo calmierato, per offrire cosi’ la possibilita’ a chi e’ in attesa del vaccino di ottenere comunque il Green Pass”, ha concluso Figliuolo.