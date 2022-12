Cade in casa, 28enne ricoverato in gravi condizioni

Un giovane di 28 anni, A.P., di Piazza Armerina (Enna) è arrivato ieri sera in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Elia dopo essere caduto in casa in mattinata. Sono stati chiamati i soccorsi e un’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piazza Armerina. Da qui, vista la gravità delle sue condizioni, in serata è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Elia. Nella notte i neurochirurghi hanno eseguito un intervento durato diverse ore per ridurre l’emorragia cerebrale. Il giovane è adesso ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.