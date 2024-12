Gdf, Alberto Piscopo nuovo comandante della Tenenza di Nicosia

Il Sottotenente Alberto Piscopo subentra al Tenente Carlo Donnini alla guida della Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia. Dopo cinque anni di intensa attività operativa, durante i quali ha conseguito importanti risultati nella lotta all’evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e nel contrasto patrimoniale alla criminalità, il Tenente Carlo Donnini lascia la Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia per ricoprire il nuovo prestigioso incarico di Comandante della Compagnia di Vasto, in provincia di Chieti.

Al Comando del Reparto è stato assegnato il Sottotenente Alberto Piscopo, al termine del 21° corso per Ufficiali riservato agli appartenenti al Corpo presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.Originario di Napoli, l’Ufficiale ha conseguito la laurea di Operatore Giuridico d’impresa, la laurea magistrale in Giurisprudenza ed il Master di II livello in Organizzazione, management e-government delle Pubbliche Amministrazioni.

Nella sua carriera ha svolto servizio a Bologna, al Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e al 1° Nucleo Operativo Metropolitano, nonché a Catanzaro, presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, ove ha maturato importanti esperienze operative nel contrasto alle frodi nei settori delle entrate e della spesa pubblica. Il Comandante Provinciale di Enna, Col. Fulvio Marabotto, nel ringraziare il Tenente Donnini per il proficuo lavoro svolto, ha formulato al nuovo Comandante i migliori auguri per il nuovo e delicato incarico che si accinge a ricoprire.