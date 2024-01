Incendio in abitazione a Enna, morto 73enne

Sarebbe morto nel rogo della sua camera da letto il settantatreenne – Salvatore Carbone – trovato privo di vita dai Vigili del fuoco dopo lo spegnimento di un incendio divampato oggi in via Sant’Onofrio a Enna. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 11 di questa mattina. Eseguiti i rilievi dei vigili del fuoco per stabilire le cause ma e’ confermato che il focolaio e’ divampato nella camera da letto e si e’ poi propagato rapidamente distruggendo la camera al cui interno si trovava il 73enne.