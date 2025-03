Insetti, ragnatele e sporco in agriturismo, denunciato titolare

I carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato il titolare di un agriturismo nella provincia di Enna per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione. Durante il controllo, i militari hanno accertato che parte dei prodotti erano custoditi in un deposito in pessime condizioni igienico sanitarie per la presenza di insetti, ragnatele, sporco pregresso con ruggine sulle attrezzature, presenza di repellente per roditori nei luoghi di conservazione degli alimenti. L’attività è stata sospesa e gli alimenti, circa 40 chili, sono stati sequestrati e distrutti.