Lavoro nero, scoperti 11 irregolari nell’Ennese

I finanzieri del Comando Provinciale di Enna, dall’inizio dell’anno, hanno scoperto in diverse attivita’ commerciali della provincia, 10 lavoratori in nero e un irregolare il quale, sebbene assunto, e’ risultato svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello dichiarato dal titolare dell’impresa controllata. Le Fiamme Gialle hanno eseguito complessivamente 10 controlli in materia di sommerso da lavoro, nei confronti di altrettante imprese commerciali, di cui solo un concluso con esito regolare.

E’ stata quindi segnalata all’Inps, all’Inail, all’Ispettorato territoriale del lavoro, nonche’ al competente Centro per l’Impiego, la posizione di 11 lavoratori individuati nei Comuni di Villarosa, Enna, Troina, Nicosia e Piazza Armerina. I finanzieri hanno contestato sanzioni amministrative da un minimo di 19.740 euro a un massimo di 118.800 euro e in sede di contestazione delle sanzioni edittali, inoltre, in ben 8 casi e’ stata applicata la “maxi sanzione”. Nell’ambito dei controlli, a carico di 4 imprese ispezionate, e’ stata avanzata proposta di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale. Da evidenziare che, a fronte dei 10 dei lavoratori in nero accertati, i rispettivi datori di lavoro hanno provveduto a regolarizzare complessivamente 7 posizioni lavorative.