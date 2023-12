Nascondeva droga nella chitarra, arrestata 17enne

Una 17enne arrestata per spaccio di droga e 11 ragazzi, di cui alcuni minorenni, segnalati per consumo personale. E’ il bilancio di una serie di controlli svolti dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Enna nei luoghi della movida. Nell’abitazione della giovane, sospettata di spacciare tra i coetanei, i militari hanno trovato dell’hashish suddiviso in dosi nascosto nella cassa armonica della sua chitarra e una cospicua somma di denaro.

La 17enne è stata arrestata e il Tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della permanenza in casa. Dall’inizio dell’anno sono sessanta le persone segnalate alla Prefettura quali consumatori o detentori di sostanze stupefacenti, di cui una ventina minorenni.