Agrigento, la società Dante Alighieri presenta le iniziative del 2023

Ad Agrigento questa mattina presso il Palazzo dei Giganti di Agrigento, nella stanza del Primo Cittadino, è stato presentato dal Dott. Francesco Miccichè assieme alla Dott.ssa Enza Ierna, presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, il programma delle iniziative che saranno svolte nel corso del corrente anno 2023. Alla presenza di soci e simpatizzanti della “Società Dante” il Sig. Sindaco ha esordito con un riconoscimento ed un vivo ringraziamento verso la costante ed intensa attività culturale che è stata svolta negli ultimi anni dal Comitato di Agrigento che ha vivacizzato il clima intellettuale ed informativo della città patria e faro di cultura, creando anche, una Rete con Associazioni, Ordini Professionali, Club Service e Studiosi di grande rilevanza nazionale e locale. Con l’esperienza in Videoconferenza, posta dalla Pandemia del Covid 19, si è tenuto sveglio il tenore di un periodo difficile nei campi della socialità e della collaborazione e si è realizzato un substrato pienamente operante nel nostro territorio con una eco anche internazionale. Nel corso del 2023 si proseguirà. E nello specifico si sono elencati ed esplicate le tematiche preannunciate al’interno di un programma variegato intitolato “Arte, Mare, Memoria” fatto di formazione/educazione , ricerche, incontri, convegni, mostre e divulgazioni ed espresso nei ricordi della storia, in particolare dell’Akragas dei Greci, l’Agrigentum dei Romani, la Kerkent degli Arabi, l’Agrigento del medioevo, l’Agrigento dei nostri giorni con riguardo anche alla storia della Chiesa Agrigentina ed attenzione alla sacra figura di San Calogero e relativa venerazione nei vari paesi della provincia. Presentazione e illustrazione di libri ritenuti particolarmente significativi. Non potranno mancare la presentazione e illustrazione di films, documentari realizzati in parte in siti del nostro territorio o tratti da libri di autori della nostra provincia o con la presenza di attori locali o con colonne sonore ritenute particolarmente pregevoli Interventi artistico- musicali e intrattenimenti vari con trattazione di specifici temi di attuale interesse.