Acqua torbida al serbatoio comunale, stop alla fornitura a Favara

“In seguito a nostra segnalazione, nella mattinata di oggi Aica ha confermato che nel fine settimana è giunta acqua torbida al serbatoio comunale ed è stato disposto quindi lo stop alla fornitura. Contestualmente si sta procedendo a far spurgare la condotta, riversando l’acqua nella zona dello stadio “Bruccoleri” per eliminare anche le ultime tracce di sabbia e fango. Vi terremo informati sugli sviluppi di questa vicenda, non vi è al momento da parte degli organi competenti richiesta di adozione di ordinanze per il divieto di uso per scopi alimentari o umani.” Cosi in una nota il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. Nei giorni scorsi anche nel Comune di Raffadali era stata segnalata la presenza di batteri coliformi nella rete idrica e per questo motivo era scattato il divieto di uso personale e alimentare dell’acqua, allarme rientrato dopo varie analisi.