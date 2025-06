Casteltermini, Girolamo Ingardia vince il “4° Autoslalom Miniera Cozzo Disi”

Si è concluso domenica con la vittoria di Girolamo Ingardia il “4° Autoslalom Miniera Cozzo Disi” – Casteltermini, gara valida per il campionato siciliano. Il bellissimo e panoramico tracciato, lungo 2,99 km reso ancor più insidioso dalla presenza di 11 barriere di birilli magistralmente posizionati dall’Organizzatore “Armanno Corse”, ha ripercorso un tratto dello storico e prestigioso Rally della Quisquina. A chiudere il terzetto dei primi, sui 56 iscritti, oltre al primo classificato, Girolamo INGARDIA su Gloria B5, in ordine, sono arrivati, Silvio FIORE su Radical SR4 al secondo posto e Terzo classificato Nicolò Incammisa su Radical SR4.

Anche quest’anno la gara è stata dedicata alla memoria di un appassionato pilota locale, scomparso negli anni ‘80, ancora giovanissimo. Il “Trofeo Riccardo Arnone 2025” è stato aggiudicato al giovane Ivan Pio Fantauzzo, su Renault Clio RS, che ha vinto la Classe N 2000, seguito da Carmelo Scozzari su Renault Clio RS e da Agostino Vitellaro Zuccarello su Renault Clio Williams, anch’essi in Classe N 2000.

Massiccia la partecipazione dei piloti siciliani a una gara difficile utilizzata come test per i prossimi appuntamenti stagionali, dai rallysti Jerry Pio Mingoia su Peugeot 208 VTI (10° Assoluto) già vincitore nel 2024 del trofeo Nazionale Under 25, che ha preceduto il papà Biagio Mingoia su Fiat Punto HGT nella Classe A 1600, al bravo Maurizio Mirabile Renault Clio Williams che l’ha spuntata per soli 88 centesimi sul veloce pilota di casa Giuseppe Fantauzzo. Tra i piloti locali bravi Salvatore Sciangula che ha vinto la classe RS RS1.6 e Gaetano D’Urso quarto della classe A 1400 penalizzato dalla caduta di un birillo. Una speciale menzione meritano i conduttori delle auto storiche che con le loro Stupende e sempre velocissime auto, perfettamente tenute, hanno dato spettacolo tra i tornanti di Casteltermini. Ha vinto Ciro BARBACCIA, della Scuderia Island Motorsport, su Paganucci (Gruppo 4 Classe HST42000) precedendo Salvatore MILIOTO su Peugeot 205 Rally (Gruppo 2 Classe HST21300) e Vincenzo LICATA, Il “Dottore Volante” che ha lasciato Sanremo per venire a correre sulle strade di casa. Grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione è stata espressa da Salvatore Tinnirello, Presidente della “Casteltermini Corse” coorganizzatrice dell’evento, che grazie ai suoi associati ha sviluppato e posto in essere tutta la parte logistica della gara. Organizzatori Piloti e Pubblico tutti assolutamente entusiasti si sono salutati dandosi appuntamento, già da ora, all’anno prossimo quando l’Autoslalom Miniera Cozzo Disi ‐ Casteltermini acquisirà una ulteriore validità.