Addio a Pina Caramanno, Don Damanti: “grandi dolori vissuti con dignità, prendiamo esempio”

I funerali di Giuseppina Caramanno, la mamma di Gessica Lattuca, la ragazza scomparsa oltre sei anni fa da Favara, sono stati celebrati questo pomeriggio nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo da Don Marco Damanti che conosceva bene Giuseppina e conosceva bene il dolore che dopo la misteriosa scomparsa della figlia ha contribuito a logorarla. “Una donna che ha saputo essere forte, un leone. Il suo dolore se lo teneva per sè, non aveva tempo di darlo agli altri. Mi ha sempre commosso il suo dolore vissuto con dignità, una donna di grandi dolori ma vissuti sempre con dignità. Ha vissuto la malattia con la forza di un leone.” – ha detto Don Marco Damanti durante l’omelia. Ai primi banchi i nipoti, il genero Filippo Russotto, il figlio Salvatore e la sorella che non sono riusciti a trannere l’emozione. I bambini, i figli di Gessica, in lacrime hanno salutato per l’ultima volta nonna Pina con la stessa delicatezza che lei stessa ha saputo insegnargli in tutti questi anni che li hanno visti protagonisti di un’assurda vicenda ancora tutta da chiarire.