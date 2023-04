Antenna di telefonia a Favara, riunione in Comune

Si terrà il prossimo 19 aprile, nella stanza del sindaco al Comune di Favara, la conferenza di servizi sull’installazione di un’antenna di telefonia mobile da realizzarsi nella zona di piazzetta della Pace.

Oltre ai soggetti pubblici e privati coinvolti, potranno per legge partecipare tutti i portatori di interessi pubblici o privati individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio la realizzazione dell’infrastruttura.

In questa categoria rientrano, ad esempio, i legali che rappresentano le famiglie di residenti o i cittadini che, in queste settimane, hanno formalizzato la propria contrarietà all’impianto fornendo specifiche motivazioni connesse a problemi di salute.