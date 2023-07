Bombola esplode sul balcone di un appartamento, panico a Favara

Momenti di panico a Favara dove questa mattina è esplosa una bombola Gpl sul balcone di un appartamento in via Giovanni XXIII. L’esplosione, fortunatamente, non ha causato danni a persone o cose. Il boato ha però richiamato l’attenzione dei residenti della zona che hanno lanciato l’allarme. In casa, secondo una prima ricostruzione, c’era una donna.

La signora non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’intera zona. La bombola era sul balcone dell’abitazione, collegata ad un impianto interno all’appartamento. Altre due bombole sono state fatte raffreddare dai vigili del fuoco. La situazione è stata riportata alla normalità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Favara.