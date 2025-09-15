Cade dalla bici e sbatte la testa, migliorano le condizioni del piccolo Cristian

“Cristina è uscito dalla rianimazione e le sue condizioni sono in miglioramento”. Questo il messaggio della mamma di Cristian, il bambino di 7 anni di Favara ricoverato all’ospedale dei bambini di Palermo rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo con la sua bicicletta nel cortile di San Vito.

Una notizia che ha commosso tutti i cittadini che sabato scorso si sono raccolti in un momento di preghiera nella chiesa Pietro e Paolo con Don Marco Damanti, che durante l’omelia ha sottolineato come

“la città, di fronte a situazioni tristi, dimostra il suo bel volto. Una città unita e solidale. Cristian per noi è come un figlio, un fratellino, un nipote. Fa parte della nostra famiglia. Il dolore della sua famiglia è diventato anche il nostro dolore. Ma oggi siamo qui per vivere questa sofferenza con fiducia e speranza, nella festa dell’Esaltazione della Croce. Siamo certi che il Signore, nella Sua potenza, non farà mancare il Suo intervento”.

Anche il Sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha voluto esprimere “vicinanza alla famiglia, nella speranza che al più presto il piccolo possa superare questo momento difficile”.