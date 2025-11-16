Calcio: il CastrumFavara blocca la capolista Igea Virtus, il Licata sempre più solo
In serie D, i favaresi impongono il pari ai giallorossi. In Eccellenza il Licata sbanca Bagheria
Il campionato di serie D, si fa sempre più interessante.
Il CastrumFavara (unica squadra dell’agrigentino nel torneo) blocca sullo 0-0 la capolista Igea Virtus che vede assottigliarsi il distacco dalle dirette concorrenti. A beneficiarne, in modo particolare, è la Nissa che fa suo il derby contro la Sancataldese e si proietta a soli due punti dalla vetta ma con una partita da recuperare.
Perde anche il Savoia che mantiene il secondo posto, insidiato dai giallorossi nisseni.
In Eccellenza, il Licata prosegue la sua corsa in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. I gialloblù hanno battuto in trasferta per 4-1 il 90011 Bagheria con le reti di Mafré, autore di una doppietta, di La Piana e Merola.
Sconfitte casalinghe sia per il Kamarat contro il Bagheria Città delle Ville con il risultato netto di 0-3 e dello Sciacca contro il Don Carlo Misilmeri per 0-1.