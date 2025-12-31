Agrigento

Comune di Agrigento, firmati i contratti di stabilizzazione e avviate le progressioni di carriera

Un risultato di straordinaria rilevanza per l’ente e per l’intera comunità cittadina.

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Il Comune di Agrigento ha concluso il 2025 con un risultato di straordinaria rilevanza per l’ente e per l’intera comunità cittadina. L’Amministrazione comunale ha infatti operato con successo sul fronte del rafforzamento del personale, concretizzando un piano di assunzioni e stabilizzazioni. 

Nel dettaglio, sono state formalizzate le seguenti assunzioni:

6 assistenti sociali personale interno proveniente da procedura concorsuale ex Madia;
2 assistenti sociali tramite procedura concorsuale di mobilità;
2 dipendenti interni ex LSU;
1 funzionario amministrativo ad alta specializzazione PNRR;
1 ingegnere informatico ad alta specializzazione PNRR.

Al mattino di oggi nell’ufficio del Sindaco sono stati firmati i contratti di lavoro in presenza tra gli altri dell’assessore ai Servizi Sociali e al Personale Marco Vullo, l’assessore al Bilancio Patrizia Lisci e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà.

Sono stati inoltre pubblicati gli avvisi relativi a 31 dipendenti inerenti alle progressioni verticali, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del personale interno e nella crescita professionale delle risorse umane.

Il sindaco Miccichè e l’assessore Vullo affermano: “Si tratta di un risultato di particolare rilievo, che non si verificava da circa trent’anni al Comune di Agrigento. L’assunzione e la stabilizzazione di queste figure rappresenta un importante passo avanti in termini di sviluppo organizzativo, efficienza amministrativa e miglioramento dei servizi resi alla comunità, soprattutto in ambiti strategici come i servizi sociali, l’innovazione e l’attuazione dei progetti PNRR.”




