Centro storico di Favara nel degrado, Fratelli d’Italia scrive al Prefetto Caccamo

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Favara, Gerlando Nobile, hanno inviato una formale nota al Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per segnalare il grave stato di abbandono in cui versa una parte del centro storico di Favara. Al centro della segnalazione, in particolare, l’area compresa tra via Reale e via Fonte Canali, dove da anni persiste una discarica abusiva a cielo aperto, con pericolosi accumuli di rifiuti che rappresentano un serio rischio per la salute pubblica, l’ambiente e l’incolumità dei cittadini. La situazione, evidenziano Barba e Nobile, è stata già oggetto nel 2023 di sopralluoghi delle forze dell’ordine, di commissioni consiliari e di un consiglio comunale straordinario alla presenza dell’allora Prefetto, che aveva indicato precise linee di intervento. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, nessuna bonifica è stata effettuata e nel tempo il degrado è ulteriormente aumentato.

“Negli ultimi mesi – sottolineano gli esponenti di Fratelli d’Italia – si sono verificati anche incendi appiccati da ignoti, aggravando un’emergenza che oggi assume i contorni di un vero e proprio allarme sanitario». Con la nota inviata in Prefettura, Fratelli d’Italia chiede l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente per la bonifica immediata dell’area, evidenziando una persistente inerzia amministrativa da parte del Comune. «Il centro storico di Favara non può essere lasciato all’abbandono – concludono Barba e Nobile –. I cittadini chiedono sicurezza, decoro e tutela della salute. Confidiamo nell’intervento del Prefetto affinché venga ristabilita la legalità e salvaguardato l’interesse pubblico”.