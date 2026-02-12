Catania

Smantellata casa di spaccio, due arresti dopo violenta resistenza

I due sono stati arrestati per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Continua l’impegno dell’Arma dei Carabinieri etnea nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili della città. In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno condotto una mirata operazione nel popoloso quartiere San Cristoforo. 

Dopo un’attenta attività di osservazione in modalità “discreta”, i Carabinieri hanno acquisito gli elementi necessari per ritenere che una abitazione nei pressi di via Murifabbro fosse una vera e propria base operativa per lo spaccio. 

Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, i militari del Nucleo Operativo hanno organizzato il blitz che è scattato durante la notte e ha permesso di sorprendere 2 uomini, un 33enne e un 43enne residenti in città, entrambi con precedenti specifici, mentre confezionavano dosi di droga. 

Alla vista dei Carabinieri i due hanno reagito con estrema violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma sono stati bloccati e messi in sicurezza.  

La successiva perquisizione dei locali ha consentito di rinvenire sostanze stupefacenti di vario tipo: cocaina, marijuana e hashish, oltre a strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi e 150 euro di denaro contante, elementi che hanno confermato l’attività di spaccio svolta all’interno dell’abitazione. 

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati arrestati per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

