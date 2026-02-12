Smantellata casa di spaccio, due arresti dopo violenta resistenza

Continua l’impegno dell’Arma dei Carabinieri etnea nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili della città. In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno condotto una mirata operazione nel popoloso quartiere San Cristoforo.

Dopo un’attenta attività di osservazione in modalità “discreta”, i Carabinieri hanno acquisito gli elementi necessari per ritenere che una abitazione nei pressi di via Murifabbro fosse una vera e propria base operativa per lo spaccio.

Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, i militari del Nucleo Operativo hanno organizzato il blitz che è scattato durante la notte e ha permesso di sorprendere 2 uomini, un 33enne e un 43enne residenti in città, entrambi con precedenti specifici, mentre confezionavano dosi di droga.

Alla vista dei Carabinieri i due hanno reagito con estrema violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma sono stati bloccati e messi in sicurezza.

La successiva perquisizione dei locali ha consentito di rinvenire sostanze stupefacenti di vario tipo: cocaina, marijuana e hashish, oltre a strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi e 150 euro di denaro contante, elementi che hanno confermato l’attività di spaccio svolta all’interno dell’abitazione.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati arrestati per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.