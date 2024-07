Cerimonia di commiato per pensionamento dirigente scolastico Gabriella  Bruccoleri

Con una cerimonia che avrà luogo nei locali della scuola Gaetano Guarino di Favara, domani alle ore 18.00, si prepara a dare una svolta esistenziale e professionale alla sua vita la professoressa Gabriella Bruccoleri, che dal primo settembre 2024 sarà una dirigente scolastica in pensione. Sia pure giovanissima, la ds Bruccoleri ha già maturato più di quaranta anni di ruolo nella pubblica amministrazione come docente prima e dal 2007 come preside in diversi e prestigiosi istituti della provincia di Agrigento.

A festeggiare la professoressa Bruccoleri ci saranno amici, colleghi, il personale scolastico delle due scuole da lei dirette quest’anno e, naturalmente, la sua famiglia e i rappresentanti del territorio e del mondo dell’associazionismo con cui la preside ha sempre lavorato, nell’alleanza formativa e nella logica del patto educativo di comunità.

Quaranta anni di impegno , di passione, di dedizione, in una società in continua trasformazione , che la prof.ssa ha profuso avendo come valori fondativi e finalità l’inclusione di tutti e di ciascuno , l’affermazione delle pari opportunità e la visione della scuola come luogo di perequazione sociale ed individuale , in sinergia con le famiglie e nel protagonismo di studenti, docenti e di tutte le risorse umane della scuola.

“Ho sempre creduto nella scuola e nella cultura, e continuo a credere che la scuola possa essere un luogo vitale di trasformazione positiva, un luogo dove si intramano destini e narrazioni, in un tempo fecondo e generoso di possibilità da creare, cogliere, motivare, attraversare. Nonostante la crisi dei modelli tradizionali di apprendimento e di insegnamento, vedo nella scuola la speranza generativa di nuovi modelli di essere, di fare, di imparare e di educare, per l’affermazione della democrazia e della legalità, perché davvero tutto si può insegnare a tutti, come diceva Comenio.

Gabriella Bruccoleri continuerà il suo impegno didattico presso l’Università di Palermo come docente a contratto e la sua appassionante vicenda umana nel mondo dell’associazionismo civile e cattolico.