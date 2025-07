Anche quest’anno San Calò ha sentito l’urlo della sua gente.: evviva San Calò

Oggi il sole non ha dato tregua, eppure nessuno ha fatto un passo indietro. Come accade da secoli anche oggi San Calogero è uscito tra la sua gente. Ed è bastato vederlo apparire, sollevato a spalla da mani tremanti per l’emozione e la fatica, perché tutto il calore diventasse preghiera.

Sotto un cielo implacabile e rovente, la folla compatta come onde di un oceano. Sudore e lacrime si confondevano, mentre il passo lento del santo sembrava accarezzare l’asfalto rovente. C’erano volti stanchi, mani giunte, bambini sollevati per vedere meglio, anziani in lacrime. Una città intera che si è mossa come un solo corpo, stretta attorno a una figura che da secoli consola, protegge, guida.

Le foto del nostro Sandro Catanese raccontano tutto questo senza bisogno di parole: gli occhi lucidi di chi crede, le espressioni segnate dalla fatica, la polvere, il calore che si riflette sulle spalle dei portatori. Ogni scatto è un frammento di devozione incandescente.

Non è solo una processione: è un turbinio di emozioni, un’appartenenza profonda che non teme il caldo né la stanchezza. Ogni anno, ogni volta, è come la prima. Ed è sempre commovente. Anche questa volta San Calò ha sentito l’urlo di chi lo invocava per aiuto! Evviva San Calò

Nel pomeriggio alle ore 19:00 Santa messa sul sagrato dell’Addolorata e alle ore 21,30 preparazione del fercolo del Santo per la processione serale con flambeaux, dal Santuario dell’Addolorata al Viale della Vittoria con la partecipazione delle autorità locali. La prima giornata di celebrazioni si chiuderà con i tradizionali giochi pirotecnici previsti per le ore 23,00.