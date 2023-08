Concerto a Favara di Anna Tatangelo, predisposto servizio navetta

Sarà Anna Tatangelo ha chiudere questa sera i festeggiamenti di San Giuseppe a Favara. In considerazione del fatto che per il concerto è previsto un importante afflusso di spettatori che arriveranno anche da altri comuni e altre province, l’amministrazione comunale, grazie alla disponibilità della Patti Tour Srl, ha predisposto un servizio di bus navetta che avrà lo scopo di garantire un più sicuro afflusso di auto in città.

In particolare a partire dalle 18.30, ogni 20 minuti, i mezzi accompagneranno gli spettatori da piazzale dei Giochi olimpici alla zona del Conzu e viceversa fino all’1.30 di notte.

“Ringraziamo la Patti tour per la disponibilità e la generosità dimostrate – dice l’assessore alle Attività produttive Angelo Airó Farulla – per aver fornito un servizio che sarà di grande aiuto in una giornata che deve essere di festa per tutta la città e che concluderà di fatto i festeggiamenti in onore di San Giuseppe promossi dall’associazione culturale San Giuseppe presieduta dal presidente Roberto Cipolla e sostenuti da molti sponsor privati”.