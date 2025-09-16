Ultime Notizie

Quattro auto coinvolte in un tamponamento: nessun ferito

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Nella mattinata di oggi, al km 2,300 della A19 Dir, lungo la carreggiata che conduce alle porte della città di Palermo, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli.

Nonostante la zona sia al momento sgombra da aree di cantiere, il tamponamento ha causato 4 km di coda con i tempi di percorrenza del tratto interessato da incidente che si sono allungati di circa mezz’ora.

L’incidente è stato domato dalle Forze dell’Ordine e dalle squadre Anas che si sono adoperate gestendo la viabilità e facendo defluire nel più breve tempo possibile le code che si erano formate.

Fortunatamente nel sinistro non si sono registrati feriti, neanche di lieve entità.

