Conferimento rifiuti, controlli serrati a Favara

A Favara questa mattina si svolti nuovi controlli sul conferimento dei rifiuti insieme a Carabinieri e Polizia locale. Sono numerosi i cittadini che sono stati sorpresi a smaltire la propria spazzatura in modo irregolare o senza rispettare le regole della differenziata.

“Torno a chiedervi massima collaborazione in questo momento complesso, sia perché è una prova di civiltà e sia perché rischiate una denuncia e una sanzione salata”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo.