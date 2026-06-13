Favara

Conferimento rifiuti, controlli serrati a Favara

Controlli all’alba con i Carabinieri e la Polizia locale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

A Favara questa mattina si svolti nuovi controlli sul conferimento dei rifiuti insieme a Carabinieri e Polizia locale. Sono numerosi i cittadini che sono stati sorpresi a smaltire la propria spazzatura in modo irregolare o senza rispettare le regole della differenziata.

“Torno a chiedervi massima collaborazione in questo momento complesso, sia perché è una prova di civiltà e sia perché rischiate una denuncia e una sanzione salata”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo.

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