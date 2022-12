Criminalità e sicurezza dei cittadini, il Prefetto Cocciufa incontra il sindaco Palumbo: “più controlli in città”

Droga, furti, intimidazioni, armi clandestine che si trovano facilmente, e poi l’omicidio, l’ultimo fatto grave che ha scosso l’intera comunità di Favara, con la morte del cardiologo Alaimo ucciso con un colpo di pistola da un paziente. Tanti crimini che destano un vero e proprio allarme sociale e provocano un senso di insicurezza tra i cittadini.

E’ chiaro che tutto questo malessere si combatte con una coordinata e ragionata opera di prevenzione che richiede l’intervento delle forze dell’ordine da un lato e dei cittadini dall’altro.

“Non è solo un problema di sicurezza sul territorio, ma sembra proprio che ci sia una tensione a livello sociale. Favara oggi, ma anche altri paesi limitrofi, la situazione non è diversa. Stiamo predisponendo un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, ma anche i cittadini però devono darci una mano”, ha dichiarato il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa a margine del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che ha visto la presenza del sindaco Antonio Palumbo, del questore Iraci, del Comandante provinciale dei Carabinieri Stingo e del comandante provinciale della Guardia di Finanza Lo Pane.

La risposta da parte della Prefettura e dei vertici delle forze dell’ordine, è stata chiara: già da questo mese partiranno delle attività di pattugliamento congiunto da parte di Carabinieri e Polizia municipale, mentre Polizia e Guardia di Finanza svolgeranno alcune attività mirate.

“Siamo molto soddisfatti di quanto emerso al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’impegno è che non si tratti di attività singole, ma di un intervento organico che si protrarrà nel tempo e che vedrà anche momenti di sensibilizzazione pubblici per saldare il legame tra la città e lo Stato partendo dai giovanissimi.Non ho mai ritenuto che lo Stato non si occupasse di Favara: quello che oggi è particolarmente necessario è l’accrescere non solo la sicurezza effettiva, ma anche la percezione della stessa dei cittadini grazie ad azioni pubbliche, visibili. E’ questa è la strada che adesso potremo percorrere”, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo.