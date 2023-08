Eccellenze italiane in Europa, riconoscimento all’imprenditore Salamone

Nell’ambito della quinta edizione della festa delle eccellenze italiane in Europa, organizzata dalla Fondazione italiani in Europa, presieduta da Giuseppe Arnone, il prossimo 26 agosto l’imprenditore agrigentino Francesco Salamone sarà premiato a Favara per essersi distino tra le personalità italiane per la cultura, per l’associazionismo e per le attività imprenditoriali.

“Sono fiero di ricevere questo riconoscimento – è il commento di Francesco Salamone – che gratifica i miei sforzi finalizzati a costruire una attività imprenditoriale all’estero ma con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze gastronomiche siciliane ed agrigentine in particolare”.

Francesco Salamone, classe 1982, agrigentino ma di origini favaresi, nel 2013 si trasferisce in Germania a Pforzheim, non lontano da Stoccarda, per lavorare nel campo della gastronomia. Nel breve volgere di un quinquennio, nel 2018, avvia la “La Trinacria” proponendo prelibatezze agrigentine con prodotti importati direttamente dalla terra madre. Oggi Francesco Salamone è in procinto di inaugurare il suo primo ristorante – pizzeria Gourmet. Oltre a varie apparizione televisive, tra cui Casa Sanremo dove è stato pizzaiolo ufficiale della kermesse, dal 2023 è riconosciuto maestro pizzaiolo con numerosi riconoscimenti tra cui il premio comunicazione elargito dalla trasmissione, in onda su Sky, “King of Pizza”.