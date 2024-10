Favara, 900mila euro per una mensa all’interno della scuola “Barone Mendola”

Nuovo importante finanziamento per il Comune di Favara, risultato beneficiario di ben 900mila euro per la realizzazione di un locale mensa all’interno della scuola “Barone Mendola”, in fase di ricostruzione. A darne notizia sono il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Schembri.“Ringraziamo tutto il personale dell’ufficio Pnrr – dicono – per il lavoro svolto. Alla fine di questi interventi potremo consegnare alla città una scuola innovativa e moderna, rivitalizzando anche parte del nostro centro storico”.