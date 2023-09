Favara, chiusi in via definitiva gli uffici di via Beneficenza Mendola

“A partire dal 2 ottobre saranno chiusi in via definitiva gli uffici comunali di via Beneficenza Mendola.

La decisione è stata presa stante il perdurante silenzio da parte dello Spresal dell’Asp di Agrigento cui il Comune, acquisiti i pareri positivi degli altri enti coinvolti, si era rivolto lo scorso 16 agosto per ottenere una proroga rispetto alle prescrizioni avanzate in fase di controllo. Richiesta mai riscontrata nè in positivo nè in negativo.

Per questo, i locali saranno definitivamente chiusi e, al fine di garantire i servizi essenziali, verranno create tre postazioni provvisorie, relative agli uffici Anagrafe, Stato Civile e Carte d’Identità, solo per le urgenze dell’utenza, presso gli uffici comunali ubicati all’interno del Cimitero di Piana Traversa, adiacenti all’Ufficio collocamento.

Entro metà ottobre dovrebbero essere finalmente utilizzabili i nuovi locali di via Beneficenza Mendola 114 (ex Boccone del Povero) che ci consentiranno di superare definitivamente questa situazione emergenziale”.

Lo comunica il sindaco Antonio Palumbo.