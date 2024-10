Favara, grande successo per la quarta edizione di “Chi ti purtaru i morti?”

Si è svolta venerdi 25 ottobre scorso, la Cerimonia Conclusiva della quarta edizione della raccolta di beneficenza “Chi ti purtaru i morti?”, iniziativa solidale organizzata dal Centro Antiviolenza Gloria e Sportello LGBT+ di Favara. L’evento ha confermato, anche quest’anno, il profondo spirito di solidarietà della comunità locale e la grande generosità di coloro che hanno scelto di contribuire a un’importante causa benefica.

“L’iniziativa “Chi ti purtaru i morti?” si riconferma come un esempio di impegno e solidarietà che unisce il territorio, dimostrando come il lavoro di rete possa davvero fare la differenza.

Grazie al sostegno di scuole, associazioni, club sportivi, e attività commerciali del territorio, la raccolta è stata straordinariamente proficua. I beni raccolti consentiranno di donare momenti di gioia e speranza a bambini e famiglie in difficoltà, rispondendo alle necessità di coloro che affrontano situazioni complesse e di vulnerabilità”, ha detto la responsabile del centro antiviolenza Gloria, Liliana Militello.

Alla Cerimonia erano presenti il Prefetto di Agrigento Dott. Filippo Romano, il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, il Comandante della Tenenza di Favara Capitano Leonardo Mirto, L’Amministrazione Comunale rappresentata dal Vice Sindaco Emanuele Schembri, il Consiglio Comunale rappresentato dal Consigliere Massimo Milazzo, Don Nino Gulli Arciprete di Favara, che con la loro partecipazione hanno dimostrato sensibilità e vicinanza all’iniziativa.

“Un ringraziamento speciale va rivolto alle Scuole del territorio che hanno contribuito con grande generosità, continua la Militello. Ringraziamo gli alunni dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini” di Favara, diretto dalla Dirigente Dott.ssa Alessia Guccione, che hanno preparato e letto dei testi, durante la Cerimonia, sulla tradizione della commemorazione dei defunti, dando voce e significato a una memoria che fa parte della cultura locale.Hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa le Associazioni: Fabaria Donna, Unitre, Aido, Aiuto Alimentare Villa Seta – Agrigento; i Club Sportivi: Juventus Club Favara Bianconera e Inter Club Favara Angelo e Massimo Moratti. Fondamentale è stato il supporto delle attività commerciali locali, che hanno partecipato attivamente.

Un sentito ringraziamento a chi ha supportato e collaborato in prima persona all’iniziativa: Ing. Santino Lo Presti, Avv. Rosy Bottaro, Avv. Ilaria Sprio, Linda Bosco, Anna Limblici, Lina Urso, Gabriella Quaranta, Adele Salvaggio, Liliana Chiarelli, Rossella Crapanzano, Enzo Di Caro e Linda Bosco”, ha concluso la responsabile del centro Gloria.