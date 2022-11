I carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato un ventenne del posto dopo essere stato sorpreso in auto con un coltello a serramanico con una lama lunga 16 centimetri. Il giovane, fermato ad un posto di blocco, aveva in auto anche due dosi di hashish e marijuana. Per questo è stato anche segnalato alla Prefettura di Agrigento quale assuntore di sostanze stupefacenti.