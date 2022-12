Favara, incendio in una casa disabitata: l’intervento dei vigili del fuoco

Fiamme all’interno di una casa disabitata e in totale stato di abbandono, in via Reale a Favara. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento l’incendio, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. L’intervento provvidenziale, e tempestivo dei soccorritori ha evitato al rogo di estendersi. Accorsi i carabinieri della Tenenza di Favara. Non è la prima volta che si verificano incendi del genere.