Favara, individuati 4 pozzi inutilizzati, Palumbo: “già segnalati 2 mesi fa alle autorità”

A Favara il sindaco Antonio Palumbo e il vicesindaco Emanuele Schembri, insieme ai tecnici della protezione civile regionale, hanno condotto alcuni sopralluoghi che hanno interessato quattro pozzi pubblici inutilizzati individuati dall’amministrazione comunale e già segnalati più di 2 mesi fa alle autorità preposte.

“Si tratta di una opportunità che non va persa, nella speranza che l’acqua possa essere utilizzata in favore dei favaresi e possa consentirci di fronteggiare l’emergenza che, da quanto ci è stato detto, è solo all’inizio se non arriveranno precipitazioni molto consistenti e durature – dice Palumbo – . L’acqua in larga parte sarà destinata alla nostra città, mentre alcune risorse idriche che si trovano fuori dal territorio comunale verranno immesse in rete anche a beneficio dei centri vicini. Da oltre un anno lavoriamo anche con l’importante coordinamento della Prefettura su questi temi, scontrandoci però spesso con una burocrazia tutt’altro che efficiente e che in questa fase di emergenza acuta dovrà sostenere concretamente e rapidamente l’azione dei sindaci e non limitarsi ad invitare genericamente i primi cittadini a fare il proprio lavoro”.

Il primo cittadino, inoltre, replica alle affermazioni della Consulta delle associazioni di Aica, che attribuiscono al Comune di Favara un debito di 400mila euro con la società consortile idrica.

“Si tratta di una notizia destituita da ogni fondamento – conclude Palumbo – dato che si tratta di somme che, come da accordi, verranno compensate con il prestito regionale concesso dal Comune ad Aica”.