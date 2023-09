Favara, lanciata l’email per raccogliere le segnalazioni errori nella Tari

E’ attiva da stamattina una mail creata specificatamente dall’Amministrazione comunale di Favara per monitorare e raccogliere anomalie nelle bollette Tari 2023.

L’indirizzo che i cittadini potranno utilizzare è segnalazioni.tari@comune.favara.ag.it

“Abbiamo preso questa decisione in seguito alle numerose segnalazioni giunteci, al fine di poter raccogliere gli errori in modo ufficiale e agire di conseguenza – spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro -. Bisogna infatti precisare che non è la Giunta ad occuparsi di tutte le fasi di predisposizione degli avvisi in sé, ma questo incarico viene affidato a terzi. Sta invece a noi cercare di ridurre i disagi per i cittadini e rendere più efficiente possibile il servizio. Sebbene lo scorso anno non avevamo registrato particolari anomalie per le bollette 2022, quest’anno tra i ritardi accumulati anche nelle procedure di affidamento del servizio di stampa, ma soprattutto e la definizione delle tariffe legate alle modifiche del regolamento l’aumento degli errori parrebbe significativo. Per quanto riguarda invece il fatto che sono presenti più rate individuate nello stesso giorno o in un periodo ravvicinato, questo dipende purtroppo dal fatto che la dirigente sia stata costretta a recuperare il tempo che è stato finora necessario – per responsabilità esterne – per l’avvio di questa bollettazione. Ringraziamo tutti i cittadini che vorranno collaborare per risolvere più celermente possibile ogni possibile disagio per l’utenza”.