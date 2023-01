Favara, ruba carne da supermercato ma il titolare non lo denuncia 

Entra in un supermercato, prende alcune confezioni di carne e si allontana senza pagare. È successo in via Capitano Callea, a Favara, dove un uomo è stato bloccato dalla sicurezza dell’esercizio commerciale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno identificato il ladro.

Quest’ultimo, resosi conto di quello che aveva fatto, ha pagato quanto sottratto dagli scaffali e il titolare del supermercato ha così deciso di non sporgere denuncia.