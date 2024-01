Favara, scoppia incendio in abitazione: vigili del fuoco in azione

Incendio a Favara all’interno di una abitazione in via Vittorio Emanuele. Non si conoscono ancora le cause del rogo, molto probabile si tratta di un corto circuito. Sul posto lanciato l’allarme sta lavorando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agrigento che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, togliendo dalla casa due bombole di gas. Nel momento dell’incendio, la famiglia di migranti, non era presente all’interno dell’abitazione.