Favara

Favara, torna operativo il pozzo di contrada Traversa

Lo rende noto il sindaco Antonio Palumbo

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

“È tornato operativo il pozzo di contrada Traversa a Favara che la mia amministrazione, insieme alla Regione e all’AICA aveva rimesso in funzione nell’estate del 2024 dopo decenni di abbandono”. Lo rende noto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. “Per settimane abbiamo lavorato con AICA per rimettere in funzione gli impianti e adesso questa piccola ma strategica risorsa idrica è tornata a disposizione dei cittadini. La speranza, dice il sindaco, è che possa consentire una riduzione apprezzabile dei turni, ancora inspiegabilmente lunghi nonostante le piogge di questi mesi ma soprattutto di fronteggiare nuove eventuali crisi”.

