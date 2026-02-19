PRIMO PIANO

Raffadali, il sindaco Cuffaro lancia l’allarme ai cittadini: “attenti alle truffe”

Negli ultimi giorni in città si sono verificati numerosi tentativi di truffa

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

“Attenzione alle truffe”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro che in un nota pubblicata sui social avvisa i cittadini di prestare la massima attenzione ai numerosi tentativi di truffa segnalati negli ultimi giorni.

“Alcuni malintenzionati si spacciano per carabinieri, avvocati o magistrati, contattando telefonicamente o presentandosi direttamente a casa”, dice il primo cittadino. Raccontano falsi incidenti o problemi giudiziari che coinvolgerebbero familiari e chiedono denaro per evitare arresti. In altri casi cercano di entrare nelle abitazioni con la scusa di controllare oggetti preziosi o armi, ma il loro vero intento è rubare. Ricordate di non aprite la porta a sconosciuti, non consegnate soldi o oggetti di valore e soprattutto non fidatevi di richieste urgenti al telefono e contattate sempre un familiare prima di agire”, sottolinea il sindaco Cuffaro. “In caso di dubbio chiamate subito il 112 o la stazione dei Carabinieri 0922 39103; è successo a nostri concittadini e dobbiamo assolutamente evitare capiti ad altri. Condividete urgentemente questo messaggio, soprattutto con persone anziane, per evitare che altri cadano in queste truffe”, conclude il sindaco Cuffaro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Favara

Favara, torna operativo il pozzo di contrada Traversa
PRIMO PIANO

Raffadali, il sindaco Cuffaro lancia l’allarme ai cittadini: “attenti alle truffe”
Apertura

Ribera, precipita da 7 metri e rimane gravemente ferito: 45enne in prognosi riservata
Racalmuto

Fuga di gas a Racalmuto, area chiusa e intervento dei tecnici Italgas
Catania

Cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza: la denuncia del Comune
Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, nasce il comitato civico: “portiamo Aica in tribunale”
banner italpress istituzionale banner italpress tv