Furto all’Istituto “Bersagliere Urso” di Favara: rubato monitor e altra attrezzatura

Ennesimo furto consumatosi ai danni dell’istituto “Bersagliere Urso” di Favara. Ignoti ladri dopo aver rovistato fra aule ed uffici hanno rubato un monitor da 65 pollici, attrezzature elettroniche e persino carta igienica e detersivi.

“Faccio mie le parole di grande amarezza pronunciate questa mattina della dirigente Rosetta Morreale: chiunque sia stato, ha rubato a casa propria. Quando privi i figli di una comunità di strumenti per la loro istruzione e formazione, è come se stessi togliendo qualcosa anche a te stesso”, dichiara il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. “E’ un fatto disgustoso, intollerabile, che lascia l’amaro in bocca.

Agli autori dico solo: vergognatevi. Anzi, di più: pentitevi. Consegnatevi alle forze dell’ordine e restituite quanto avete rubato ai nostri figli. Nessuna forma di bisogno, se per bisogno avete rubato, giustifica quanto avete fatto”.