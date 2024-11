Giornata dell’albero, il Lions Club dona ulivo alla città di Favara

Il Lions Club Agrigento Host, sotto la guida della Presidente, la Prof.ssa Nancy Arena, ha compiuto un gesto di grande significato simbolico e civile: la donazione di un albero d’ulivo alla città di Favara. L’iniziativa si è svolta alla presenza delle istituzioni locali, della comunità, riaffermando il ruolo del Club come promotore di valori universali quali la pace, la solidarietà e la tutela dell’ambiente. L’albero d’ulivo, simbolo per eccellenza di pace e riconciliazione, è stato dedicato alla memoria delle vittime che, con il loro sacrificio, hanno contribuito all’affermazione della pace.

“Questo albero rappresenta molto più di un semplice dono – è un messaggio di speranza e un impegno concreto a perpetuare i valori in cui il nostro Club crede fermamente. Con questa iniziativa, vogliamo lasciare un segno tangibile che parli non solo alle generazioni presenti, ma anche a quelle future,” ha dichiarato la Presidente Nancy Arena durante la cerimonia. L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie all’impegno congiunto di diversi soci del Lions Club Agrigento Host: il GST del Club, il Dott. Salvatore Malluzzo, che ha coordinato e supervisionato ogni dettaglio operativo, garantendo il successo dell’iniziativa; il GMT del Club, il Dott. Giuseppe Caramazza, ha svolto un ruolo cruciale nel dialogo con le istituzioni locali, mentre il Cerimoniere, il Cav. Emanuele Farruggia, ha offerto il suo prezioso contributo nell’organizzazione logistica. Un sincero ringraziamento va anche al Leo Advisor del Club, il Dott. Emanuele Gionfriddo, e alla GST del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, la Dott.ssa Mariella Antinoro, che hanno sostenuto il progetto.

L’iniziativa ha visto, anche, il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale di Favara. Il Sindaco, il Dott. Antonio Palumbo, e l’Assessore al Verde Pubblico, la Dott.ssa Laura Mossuto, presenti all’evento, hanno espresso il loro apprezzamento per il gesto. Un momento di grande spiritualità è stato offerto, altresì, dall’Arciprete di Favara, Don Nino Gulli, che ha benedetto l’albero e i presenti. “Il nostro motto, We Serve, si concretizza ogni giorno in azioni che mirano a costruire ponti tra le persone e a rafforzare il legame con il territorio. Donare un albero d’ulivo significa radicare questi valori nella terra e nel cuore della comunità. È un gesto semplice, ma carico di significato, che speriamo possa ispirare altre iniziative simili,” ha concluso la Prof.ssa Arena. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla comunità e rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno del Lions Club Agrigento Host a promuovere azioni concrete che combinino attenzione per l’ambiente, memoria storica e sostegno alla collettività.