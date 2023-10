Il favarese Angelo Sciumè nel consiglio direttivo della Federesco per il Sud Italia

Sarà il favarese Angelo Sciumè C.E.O. della Bio Wood Heater Srl e Co-Founder della Tekgreen, aziende siciliane oramai leader nel mondo dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, a rappresentare la Sicilia e il Sud Italia nel Consiglio Direttivo di Federesco (associazione nazionale che coordina tutte le le esco in Italia e si confronta e coordina con il gse e con il ministero per le norme in materia di efficienza energetica). La Federesco, nell’ Assemblea Nazionale del 11 Ottobre, ha eletto il Presidente nella figura di Claudio Ferrari e tutti gli organi Sociali, oltre che discutere e valutare proposte e opportunità di crescita da presentare agli Organi Ministeriali preposti e per confrontarsi sulla promozione della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico nel contesto delle “case green”. Federesco è l’organizzazione Nazionale che raggruppa tutti gli Operatori Economici del settore dell’efficienza Energetica e che si pone come obiettivo creare un approccio integrato e sostenibile, capace di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e mantenere competitive le aziende del settore edilizio ed energetico.

“L’Italia può affrontare il problema degli immobili – commenta il Consiglio Direttivo – noi siamo già pronti a intervenire. Federesco e la sua rete di aziende possono supportare privati e Pubblica Amministrazione garantendo soluzioni flessibili e in grado di generare vantaggi ambientali ed economici. In questo senso, il prossimo 14 novembre è in programma un convegno presso il GSE con il Presidente Arrigoni proprio per presentare la nostra proposta e illustrare gli aspetti vantaggiosi di affidarsi al modello ESCo”.