Il favarese Pino Minio conquista il pubblico di “Io Canto senior”

Nei giorni scorsi il favarese Pino Minio, dirigente generale dell’Accademia Palladium e appassionato di musica, ha conquistato il pubblico di “Io Canto Senior” su Canale5 superando con successo la sfida e guadagnandosi un posto nella seconda puntata che si terrà venerdì. La sua toccante interpretazione del celebre brano You Are So Beautiful di Joe Cocker e il duetto con Lola Ponce sulle note di Up Where We Belong, celebre brano di Joe Cocker e Jennifer Warnes.

Anche Gerry Scotti non ha nascosto il suo entusiasmo, elogiando la sensibilità e la sincerità interpretativa del cantante favarese.

“Ancora una volta il talento favarese guadagna spazio su palcoscenici importanti. Appuntamento a venerdì prossimo su Canale 5 davanti la Tv per fare il tifo per il nostro Pino!”, ha detto il primo cittadino Antonio Palumbo.