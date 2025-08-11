La scuola Martin Luther King piange il giovane Samuele: “Attoniti e sconvolti”

“Tutta la comunità scolastica del Liceo Statale Martin Luther King – il dirigente scolastico professoressa Mirella Vella, il DSGA, lo staff della dirigenza, il corpo docente, il personale ATA, gli alunni tutti – partecipa al dolore per la prematura scomparsa del giovanissimo Samuele Messina, alunno della nostra scuola, un’altra giovane vita spezzata sulle strade del nostro territorio.” Lo scrive sui profili social l’istituto Martin Luther King di Favara, scuola frequentata dal giovane Samuele Messina, il quindicenne deceduto tragicamente nella serata di ieri in un incidente stradale con lo scooter.

Samuele descritto da tutti come un ragazzo timido, mite, riflessivo, mai fuori le righe, sempre disciplinato e al suo posto. Tanti i messaggi di cordoglio, sulle stories di Instagram spuntano alcune foto che ritraggono Samuele in un momento di svago, sempre a bordo del suo scooter.

“Una tragedia sicuramente, un destino avverso che ha toccato anche noi come Comunità, attenta e vicina ai bisogni educativi delle famiglie e degli alunni che consideriamo i nostri secondi figli”, dichiara la dirigente scolastico Mirella Vella. “Nella notte di San Lorenzo un sogno spezzato, un futuro negato ad una giovane vita. Siamo attoniti e sconvolti, in questo momento di immenso dolore ci stringiamo attorno alla famiglia e a quanti lo conoscevano e lo amavano. Terra sit tibi levis, Samuele”.