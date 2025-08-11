Ferragosto, venerdì niente raccolta rifiuti ad Agrigento
Venerdì dunque non dovranno essere esposti i mastelli contenenti il vetro e la plastica. Rimarrà chiusa anche l'isola ecologica mobile che il venerdì è prevista al Villaggio Peruzzo
Niente raccolta differenziata venerdì prossimo 15 agosto ad Agrigento. In occasione della festività di Ferragosto, a seguito della chiusura della piattaforma Tutela Ambiente che si occupa dello smaltimento dei rifiuti raccolti, non sarà effettuato il servizio così come previsto dal calendario vigente, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.
Venerdì dunque non dovranno essere esposti i mastelli contenenti il vetro e la plastica. Rimarrà chiusa anche l’isola ecologica mobile che il venerdì è prevista al Villaggio Peruzzo.
Le ditte Iseda, Sea e Seap garantiranno, con gli operatori destinati al servizio di raccolta della differenziata, lo spazzamento manuale delle strade del centro storico e di san Leone oltre allo svuotamento dei cestini gettacarte.