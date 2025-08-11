Agrigento

Ferragosto, venerdì niente raccolta rifiuti ad Agrigento

Venerdì dunque non dovranno essere esposti i mastelli contenenti il vetro e la plastica. Rimarrà chiusa anche l'isola ecologica mobile che il venerdì è prevista al Villaggio Peruzzo

Niente raccolta differenziata venerdì prossimo 15 agosto ad Agrigento. In occasione della festività di Ferragosto, a seguito della chiusura della piattaforma Tutela Ambiente che si occupa dello smaltimento dei rifiuti raccolti, non sarà effettuato il servizio  così come previsto dal calendario vigente, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. 

Le ditte Iseda, Sea e Seap garantiranno, con gli operatori destinati al servizio di raccolta della differenziata, lo spazzamento manuale delle strade del centro storico e di san Leone oltre allo svuotamento dei cestini gettacarte.

