La truffa del finto carabinieri a Favara, anziana consegna 12mila euro in gioielli 

Riceve una chiamata da un truffatore, che si era spacciato per maresciallo dei carabinieri, e viene invitata a pagare in denaro una “cauzione” per tirare fuori dai guai la figlia che era stata arrestata in seguito ad un incidente. Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere raggirata è una pensionata di 86 anni di Favara.

L’anziana, impaurita, ha consegnato nelle mani dei balordi gioielli e preziosi per un valore stimato di circa 12 mila euro. Soltanto dopo, una volta entrata in contatto con la figlia e appurato che la stessa non era stata arrestata, ha capito di essere stata truffata. Non le è rimasto altro che recarsi in Tenenza e denunciare l’accaduto.