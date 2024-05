Ladri tentano furto al liceo “Martin Luther King”, allarme li mette in fuga 

Tentato furto al liceo “Martin Luther King” di Favara in via Pietro Nenni. Ignoti malviventi hanno provato a forzare il portone di ingresso cercando di intrufolarsi nell’istituto scolastico. L’allarme a presidio della struttura però ha fatto il proprio dovere mettendo in fuga i ladri.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini. Sul portone i segni dello scasso. Ad agire almeno due malviventi che, allo scattare dell’allarme, si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.