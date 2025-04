Maratona dei sindaci, menzione speciale al Comune di Favara

L’ amministrazione comunale di Favara ha ricevuto questa mattina una menzione speciale nel contesto della “Maratona dei sindaci” promossa dalla Protezione civile regionale per premiare le realtà virtuose in Sicilia.

Il riconoscimento è per “la miglior attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio o per il supporto prestato ad altri enti e comuni in caso di emergenza” nel contesto della grave crisi idrica attraversata lo scorso anno.

“Ci viene riconosciuto l’impegno fattivo nella ricerca di nuove fonti idriche e il duro lavoro fatto per tentare di ridurre le criticità per i nostri concittadini, in un contesto che era però di gravissima emergenza. Questo mi ripaga di stanchezza e amarezze, con la consapevolezza che non possiamo abbassare la guardia su questo tema”, commenta il sindaco Antonio Palumbo.