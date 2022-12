Natale sicuro, controlli interforze a Favara

Al fine di garantire festività serene, già da ieri sera sono operative a Favara delle specifiche attività di controllo interforze condotte dai vigili urbani e dai carabinieri della locale Tenenza guidati dal tenente Fabio Armetta.

Un lavoro comune, fortemente voluto dall’assessore alla Polizia locale Laura Mossuto con la piena collaborazione dell’Arma e del maresciallo Francesco Scimè, che potrà prevenire non solo eventuali episodi di microcriminalità ma anche risolvere alcuni problemi alla viabilità cittadina provocati da alcuni incivili. Da questa mattina i controlli si stanno svolgendo tra via Aldo moro, via capitano callea e via Pietro nenni, passando da corso Vittorio veneto.