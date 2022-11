Omicidio Alaimo, il sindaco Palumbo: “fatti che ci lasciano attoniti”

“Solo questa mattina avevo preso posizione in seguito all’intimidazione subita da un imprenditore, chiedendo collaborazione ai cittadini e ribadendo che Favara respinge ogni forma di violenza e sopraffazione. Ora un nuovo fatto di sangue funesta la nostra città, e ci lascia attoniti.

Non ne conosciamo i motivi, se la violenza può averne, ma è nostro compito farci portatori della voce di tanti cittadini che sono preoccupati e stanchi.

Serve un importante passo avanti da un punto di vista culturale, ma per farlo abbiamo bisogno, lo dico ancora una volta, dello Stato”. Lo dichiara il sindaco Antonio Palumbo dopo il fatto di sangue consumatosi oggi a Favara.