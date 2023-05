Rischi e pericoli in città, Palumbo ai cittadini: “prima chiami e poi pensi ai social”

“Questa mattina ho saputo solo casualmente di un post sui social che segnalava un tombino sprofondato in via Berlinguer. Sono subito andato sul posto e ho atteso che venisse messa in sicurezza l’area. Voglio però dire a tutti: quando vedete qualcosa che possa costituire un rischio non limitatevi a scriverlo sui social, segnalatelo in modo rapido e ufficiale.In particolare vi invito, in casi come questo, a contattare i vigili urbani al 0922 32132, il numero unico 112 o anche chiamare direttamente me per far sì che si possa innanzitutto eliminare il pericolo. Pensate, prima di ogni altra cosa, che può bastare una telefonata per salvare una vita. Per le critiche e la polemica c’è tempo, DOPO.” Cosi il sindaco di Favara Antonio Palumbo sui social che sottolinea “prima chiami e poi pensi ai social”.