Successo a Favara per il taglio solidale in memoria di Salvatore Vetro

Si è svolto ieri a Favara il 2° Taglio Solidale in memoria di Salvatore Vetro, giovane favarese deceduto prematuramente in un incidente stradale a San Leone. La partecipazione è stata straordinaria, tanti cuori, tante mani e tanti sorrisi si sono uniti per dare vita a un evento che ha superato ogni aspettativa. Ogni ciocca tagliata è diventata un gesto d’amore, un piccolo grande dono che potrà fare la differenza nella vita di qualcuno.

“Abbiamo vissuto qualcosa che non si può spiegare solo con le parole: una grande onda di amore, unione e solidarietà che ha avvolto tutti noi. Mani che tagliavano, sorrisi che si intrecciavano, sguardi pieni di ricordi e speranza”, si legge nella nota dell’associazione AIFVS APS – Agrigento. “Oggi ci avete fatto sentire sostenuti, compresi, accompagnati. Il vostro calore, la vostra sensibilità e la vostra vicinanza ci danno la forza di continuare a credere nella nostra missione, nella donazione, nel bene che si moltiplica quando si condivide”, ha concluso Carmelina Nobile referente dell’associazione che ha ringraziato tutti i barbieri, il Sindaco di Favara con la sua amministrazione comunale, la Consulta Giovanile di Favara, i volontari, i giovani amici di Salvatore e la famiglia Vetro, che insieme hanno reso possibile tutto questo. “E un grazie di cuore a chi oggi ha portato con sé un pensiero per Salvatore, mantenendo viva la sua luce”.