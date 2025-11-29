Marco Masini al Palaforum Bellavia: informazioni su viabilità, accessi e parcheggi

In occasione del concerto di Marco Masini in programma questa sera al Palaforum Bellavia, si comunicano le disposizioni relative alla viabilità e agli accessi all’area dello Sport Village.

Diversamente da quanto avvenuto in estate durante gli eventi ospitati alla Live Arena, la strada che conduce allo Sport Village – sia dal versante Mosella che dal versante Favara – non sarà chiusa al traffico. L’arteria resterà dunque pienamente transitabile.

I cancelli del Palaforum Bellavia apriranno alle 19.30, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 21.00. Gli organizzatori invitano il pubblico a raggiungere la struttura con adeguato anticipo, così da consentire il regolare avvio dello spettacolo e un accesso ordinato degli spettatori. L’attesa sarà resa più piacevole grazie a un aperitivo di benvenuto e alla possibilità di usufruire di un’area food dedicata (con ticket aggiuntivo).

Nella via Marcello Mastroianni che conduce allo Sport Village si invita il pubblico a non parcheggiare su entrambi i lati per evitare intralci alla circolazione e congestioni lungo la carreggiata. Parcheggiare sul ciglio della strada non solo significherebbe ostruire buona parte della carreggiata intasando la circolazione, ma soprattutto creerebbe disagi ai residenti delle case sparse che si trovano nella zona. Una misura indispensabile, quindi, per scongiurare ingorghi nelle fasi di afflusso e deflusso.

Come nelle precedenti manifestazioni, sarà disponibile un ampio parcheggio per auto e moto situato nelle immediate vicinanze del Palaforum (lo stesso utilizzato in estate per i concerti nell’adiacente Live Arena).

Al termine dello spettacolo, per agevolare il deflusso, si consiglia di non convergere esclusivamente verso la strada della Mosella. È infatti possibile salire verso Favara e utilizzare le vie di contrada San Pietro e contrada Petrusa, entrambe collegate con piazzale Rosselli, così da distribuire i flussi di traffico e garantire maggiore scorrevolezza.