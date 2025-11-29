Agrigento

Marco Masini al Palaforum Bellavia: informazioni su viabilità, accessi e parcheggi

I cancelli del Palaforum Bellavia apriranno alle 19.30, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 21.00.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

In occasione del concerto di Marco Masini in programma questa sera al Palaforum Bellavia, si comunicano le disposizioni relative alla viabilità e agli accessi all’area dello Sport Village.
Diversamente da quanto avvenuto in estate durante gli eventi ospitati alla Live Arena, la strada che conduce allo Sport Village – sia dal versante Mosella che dal versante Favara – non sarà chiusa al traffico. L’arteria resterà dunque pienamente transitabile.
I cancelli del Palaforum Bellavia apriranno alle 19.30, mentre l’inizio del concerto è fissato per le 21.00. Gli organizzatori invitano il pubblico a raggiungere la struttura con adeguato anticipo, così da consentire il regolare avvio dello spettacolo e un accesso ordinato degli spettatori. L’attesa sarà resa più piacevole grazie a un aperitivo di benvenuto e alla possibilità di usufruire di un’area food dedicata (con ticket aggiuntivo).
Nella via Marcello Mastroianni che conduce allo Sport Village si invita il pubblico a non parcheggiare su entrambi i lati per evitare intralci alla circolazione e congestioni lungo la carreggiata. Parcheggiare sul ciglio della strada non solo significherebbe ostruire buona parte della carreggiata intasando la circolazione, ma soprattutto creerebbe disagi ai residenti delle case sparse che si trovano nella zona. Una misura indispensabile, quindi, per scongiurare ingorghi nelle fasi di afflusso e deflusso.
Come nelle precedenti manifestazioni, sarà disponibile un ampio parcheggio per auto e moto situato nelle immediate vicinanze del Palaforum (lo stesso utilizzato in estate per i concerti nell’adiacente Live Arena).
Al termine dello spettacolo, per agevolare il deflusso, si consiglia di non convergere esclusivamente verso la strada della Mosella. È infatti possibile salire verso Favara e utilizzare le vie di contrada San Pietro e contrada Petrusa, entrambe collegate con piazzale Rosselli, così da distribuire i flussi di traffico e garantire maggiore scorrevolezza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

I Carabinieri sventano furto in una gioielleria in manette un 37enne
Agrigento

Marco Masini al Palaforum Bellavia: informazioni su viabilità, accessi e parcheggi
lucca sicula

Oltre 1 milione di euro a 16 Comuni dell’area Agrigento ovest per la raccolta differenziata
Cammarata

Poste Italiane: presentati i nuovi uffici di Cammarata e San Giovanni Gemini
Ultime Notizie

Sorpreso a spacciare in strada, arrestato 45enne
dalla Regione

Sicurezza, dalla Regione 15 mln per videosorveglianza urbana
banner italpress istituzionale banner italpress tv